Małgorzata Daszczyk to szefowa gabinetu marszałka Tomasza Grodzkiego. Po incydencie, do którego doszło przed wejściem do budynku Sejmu, Kancelaria Senatu poinformowała, że złożony został wniosek o odebranie akredytacji prasowych dla ekipy biorącej udział w zdarzeniu.

Na nagraniu z monitoringu widać jak Małgorzata Daszczyk wraz z Tomaszek Grodzkim wychodzą z budynku. Tuż za nimi idzie operator kamery, który chciał nagrać moment wsiadania marszałka do auta. Najprawdopodobniej nie zauważył wychodzącej zza filaru dyrektor i uderzył ją kamerą w głowę.