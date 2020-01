Jak podaje RMF FM, Wołodin na otwarciu posiedzenia Dumy Państwowej powiedział, że podczas II wojny światowej Niemcy eksterminowały w Polsce ponad trzy miliony Żydów.

I to nie przypadek, ponieważ to w Polsce utworzono setki obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, w których zabijano Żydów, Słowian i jeńców wojennych innych narodowości. Było to w dużej mierze ułatwione przez przedwojenną atmosferę w Polsce oraz pozycję władz tego kraju, która podsycała nastroje antysemickie w społeczeństwie i utorowała drogę do późniejszego ludobójstwa, Holokaustu, dlatego polski rząd musi przeprosić Żydów i cały świat - mówił polityk.

Przewodniczący Dumy mówił o wyzwalaniu Polski, przy którym zginęło prawie pół miliona radzieckich żołnierzy.

Przywódcy współczesnej Polski, zanim się wypowiedzą, powinni wiedzieć, za jaką cenę została zdobyta wolność polskiego narodu. Kosztem pół miliona zabitych żołnierzy i oficerów radzieckich. I wielu innych zmarło w wyniku odniesionych ran - mówił Wołodin.