Senatorowie opozycji wystąpili w środę na wspólnej konferencji prasowej w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Na konferencji wystąpili senatorowie Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy i niezależnych.

Bezpośrednią przyczyną przygotowania oświadczenia - powiedział szef senackiego klubu KO Leszek Czarnobaj - jest to, co się dzieje wokół marszałka Grodzkiego, a co - jego zdaniem - "jest oparte o nieprawdę". Oświadczenie odczytał senator Marcin Bosacki (KO).

"My, wybrani przez naród, senatorowie Rzeczpospolitej, wyrażamy solidarność i pełne poparcie dla marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego oraz potępiamy kłamliwą nagonkę, prowadzoną przeciw niemu od dnia wyborów" - głosi oświadczenie.

"Zorganizowany i zmasowany atak na marszałka, prowadzony przez telewizję państwową, opłacaną z pieniędzy podatników oraz przez jedną ze służb specjalnych, przypomina najgorsze praktyki sprzed roku 1989. Mimo wieloletniej obecności Tomasza Grodzkiego w życiu publicznym, atak na niego rozpoczęty w dniu, gdy marszałek został wybrany, musi zostać potraktowany jako atak na cały Senat" - stwierdzili senatorowie opozycji.

"Marszałek Tomasz Grodzki ma nasze niesłabnące zaufanie, a jego bliscy - wsparcie" - głosi oświadczenie.