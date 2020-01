My, Polacy, mamy prawo decydować o sobie samych i swoich sprawach; po to walczyliśmy o demokrację - oświadczył prezydent.

Jestem prezydentem RP. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy - dodał Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest po to, aby "wyeliminować czarne owce" ze środowiska sędziowskiego. Po to właśnie jest Izba Odpowiedzialności Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, izba składająca się z sędziów, po to, aby sędziowie umieli pokazać, że sami w ramach stanu sędziowskiego usuwają tych, który nie umieją zachować się przyzwoicie i nie spełniają standardów, aby wykonywać tę wielką społeczną służbę - podkreślił Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, "musimy utrzymać w naszym kraju Izbę Dyscyplinarna Sądu Najwyższego", aby odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów była wreszcie realna, aby doprowadzić do oczyszczenia stanu sędziowskiego, aby doprowadzi do tego, "że stan sędziowski będzie w efekcie tego rzeczywiście przez społeczeństwo poważany, szanowany, a państwo będzie w rezultacie uważane za sprawiedliwe".