Konwencja Biedronia odbywa się w słupskiej filharmonii "Sinfonia Baltica". Rozpoczęła się od wystąpienia prezydent miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej i Adriana Zandberga z Lewicy Razem.

Zandberg: Duda i Kidawa-Błońska nie zbudują ani szklanych domów, ani żadnych innych

Kilka dni temu w Sejmie usłyszałem takie zdanie "Wy Lewica jesteście jak z Żeromskiego, wy chcecie budować szklane domy". To chyba miała być złośliwość, ale to jest prawa. To są nasze korzenie i Lewica nie boi się powiedzieć, że chcemy lepszej Polski, że chcemy Polski nowoczesnej i przyjaznej dla zwykłych ludzi, że chcemy Polski bez nienawiści, Polski, w której jest miejsce dla wszystkich, i żeby Polacy mogli żyć i pracować jak inni Europejczycy - mówił w Słupsku Adrian Zandberg.

Zandberg odniósł się także do konkurentów Biedronia na stanowisko prezydenta. Jedno można powiedzieć o naszych konkurentach. Oni nie zbudują ani szklanych domów, ani żadnych innych to już wiemy. Kiedy słucham pokrzykiwań pana prezydenta Dudy to myślę sobie, że najchętniej budowałby więzienia. A pani Kidawa-Błońska, jest jak wiadomo bardzo sympatyczna, ale najlepiej czuje się w swoim dworku i chyba w ogóle z niego nie chce się ruszyć (...). A Polska potrzebuje zmiany - podkreślił.

Wystąpić ma też szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Przemawiać będą ponadto wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) oraz prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

Punktem kulminacyjnym konwencji ma być wystąpienie Biedronia, który będzie mówił m.in. o swojej pracy w Sejmie, prezydenturze w Słupsku, a także o dojrzewaniu do decyzji o kandydowaniu na najwyższy urząd w kraju. Robert powie o swojej wizji prezydentury i funkcjonowania urzędu prezydenta przez pięć lat, kiedy zostanie prezydentem - powiedział PAP bliski współpracownik Biedronia, sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski.

Przed konwencją Biedronia w filharmonii zebrał się Sojusz Lewicy Demokratycznej, który jednogłośnie zatwierdził kandydaturę lidera Wiosny w wyborach. Wcześniej takie decyzje podjęły Rady Krajowe Wiosny i Lewicy Razem.

Biedroń był prezydentem Słupska w latach 2014-2018, a wcześniej posłem w latach 2011-2014 w klubie Ruch Palikota i Twój Ruch. W lutym 2019 roku na Torwarze zainaugurowała działalność partia Wiosna, na której czele stanął. W ubiegłorocznych wyborach Biedroń z list swego ugrupowania dostał się do Parlamentu Europejskiego.