Według badania zleconego przez portal pracowni Social Changes obecny prezydent pokonałby kandydatkę PO Małgorzatę Kidawę-Błońską w stosunku 56 proc. do 44 proc., co oznacza, że Duda poprawił swoją pozycję w stosunku do badania z zeszłego tygodnia - 52 proc. do 48 proc. – zaznaczył wpolityce.pl.

W identycznym stosunku procentowym Andrzej Duda wygrałby również z Szymonem Hołownią. Także tu przewaga obecnego prezydenta wzrosła w porównaniu z wcześniejszymi sondażami.

W najnowszej ankiecie dla portalu "bardzo wyraźnie" - jak wskazano - przegrywa z Dudą kandydat PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, zyskując w drugiej turze 43 proc. głosów – o trzy punkty procentowe mniej niż tydzień wcześniej.

Według sondaży wPolityce.pl "najmniej szans na wygranie z Andrzejem Dudą ma świeżo ogłoszony kandydat Lewicy, czyli Robert Biedroń; w drugiej turze zdobyłby, według naszego badania, jedynie 41 proc. głosów. To jego debiut w naszym badaniu" – napisał portal.