Z kalendarza wyborczego wynika, że marszałek Sejmu może wybrać jako datę wyborów jedną z niedziel maja: 3, 10 lub 17. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 14 dni później odbędzie się druga tura głosowania. Prezydent Andrzej Duda został zaprzysiężony 6 sierpnia 2015 r., jego pięcioletnia kadencja upłynie więc 6 sierpnia 2020 r.

Reklama

Marszałek Sejmu była pytana w poniedziałek o to, kiedy ogłosi termin wyborów prezydenckich. Proszono ją też o komentarz do zarzutów, m.in. lidera PSL i jednocześnie kandydata tej formacji na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza, że zwleka z ogłoszeniem tej daty, bo sprzyja obecnemu prezydentowi w jego reelekcji.

Termin wyborów ogłoszę w ustawowym terminie, termin ten mija 6 lutego - odpowiedziała Witek. Podkreśliła, że jej decyzja nie ma związku ze sprzyjaniem któremukolwiek kandydatowi. Mówiła, że Andrzej Duda, jak każdy urzędujący prezydent, prowadzi kampanię. Jak oceniła, to jest zupełnie naturalne. Wszyscy prowadzą kampanię, gdzie nie spojrzymy, spotkania z wyborcami, wszyscy prowadzą prekampanię - powiedziała. Mówiła, że ogłoszenie wyborów jest "jej wyłączną prerogatywą"; wzywała, by jej w tym nie wyręczać. Podejmę decyzję po konsultacjach i przeanalizowaniu wszystkich czynników - oświadczyła. Podkreśliła, że dotarły do niej informacje, że w terminach, które rozważała, będą ważne wydarzenia międzynarodowe z udziałem najwyższych władz państwowych i musi brać to pod uwagę.

Zgodnie z konstytucją wybory prezydenta Rzeczypospolitej zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującej głowy państwa, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów. 100 dni przed upływem kadencji prezydenta wypada we wtorek 28 kwietnia 2020 r., 75 dni przed upływem kadencji to sobota 23 maja. Oznacza to, że wybory prezydenckie zostaną wyznaczone na jedną z niedziel maja: 3, 10 lub 17.

Kodeks wyborczy określa, że marszałek Sejmu zarządza wybory nie wcześniej niż na siedem miesięcy i nie później niż na sześć miesięcy przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Marszałek Witek powinna więc zarządzić wybory między drugim tygodniem stycznia 2020 r. a pierwszym tygodniem lutego. Formalnie kampania wyborcza ruszy po opublikowaniu postanowienia w sprawie wyborów w "Dzienniku Ustaw".

W wyborach prezydenckich zwycięża ten kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, 14 dni później odbywa się druga tura wyborów, do której przechodzi dwoje kandydatów z najlepszymi wynikami. W drugiej turze zwycięża kandydat, który otrzymał więcej głosów.