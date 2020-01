Piszę dziś ten apel, jako przesłanie z kraju, który chce i czuje się częścią świata, w jaki wierzycie. Piszę, bo Davos i World Economic Forum to miejsce, gdzie podejmowane są najważniejsze dla współczesnego świata rozmowy. Pragniemy, by głos Polski, Polek i Polaków, był także tu słyszany i stanowił wkład w dyskusję o wyzwaniach, jakie przed nami stoją - podkreśla Wałęsa.

Reklama

Piszę, bo czuję się w obowiązku, ale też w mocy zapewnić, że dzisiejszy rząd, Premier i Prezydent, depcząc idee wspólnoty, wspólnej odpowiedzialności za przyszłość i szacunku dla demokracji, nie reprezentują większości obywateli Polski - dodał.

Dzisiaj w naszym kraju łamie się Konstytucję, uchwala się prawa, które podporządkowują rządzącym niezależne instytucje. Obecny rząd i prezydent atakują polskie sądownictwo

i jego niezawisłość. Szkalują sędziów, którzy stoją na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości. Pod fałszywymi hasłami reformy sądów doprowadzono do sparaliżowania Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego - napisał Wałęsa.

Miliony Polaków czują się Europejczykami, obywatelami świata i chcą brać za niego odpowiedzialność – razem z Wami. - czytamy w liście.

Mamy do czynienia z kolejną trudną, bo tym razem wewnętrzną, przeszkodą na drodze rozwoju i demokracji. Musimy sobie z nią poradzić - i poradzimy sobie, tak jak ze wszystkimi poprzednimi - zaznacza były prezydent.

Niezależnie od politycznych trudności wewnątrz naszego państwa, my Polacy - we, the People - jesteśmy z Wami. A Wasza solidarność także i dziś, gdy znów walczymy w obronie wolności, ma dla nas olbrzymie znaczenie. Liczymy na nią. Dziękujemy za nią - podkreśla Wałęsa.