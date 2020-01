W związku z planowanym na czwartek posiedzeniem (trzech izb- PAP) Sądu Najwyższego i z tym co planuje pani prezes Małgorzata Gersdorf, w poczuciu odpowiedzialności za losy państwa i za prawo, jakie stanowimy w Sejmie, podpisałam i skierowałam do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym, uwzględniając kompetencje pana prezydenta, dlatego że decyzję o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy, a ustawy przyjmuje Sejm, natomiast to, co planuje zrobić w czwartek pani I prezes SN jest podważeniem naszego prawa, wyłącznego prawa do stanowienia ustaw, a tym samym także podważenia kompetencji pana prezydenta do powoływania sędziów - poinformowała podczas środowej konferencji prasowej Elżbieta Witek.

Reklama

"Jeżeli TK podejmie się tej sprawy, to wstrzymuje czwartkowe posiedzenie SN i wydanie decyzji"

To nie jest fanaberia, to nie jest "widzimisię", to jest sprawa bardzo poważna i uznałam, że mam jako marszałek obowiązek zapytać TK, jak to w końcu jest, czy Sejm ma prawo podejmować ustawy ws. organizacji sądów, tak jak to mówi TK, czy też nie - mówiła Witek.

Jeżeli TK podejmie się tej sprawy, to to wstrzymuje czwartkowe posiedzenie (trzech izb) SN i wydanie decyzji - podkreśliła Witek.

Nic nie wskazuje na to, by czwartkowe posiedzenie trzech Izb SN miało się nie odbyć; jeśli TK wyda postanowienie zabezpieczające, prawdopodobnie będziemy musieli zastanowić nad tą decyzją w czwartek właśnie na tym posiedzeniu - odparł rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski.

W dniu dzisiejszym wpłynął do TK wniosek Marszałka Sejmu o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych: Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem RP a Sądem Najwyższym. Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym. Prezes TK Julia Przyłębska wyda w dniu dzisiejszym oświadczenie w tej sprawie - poinformowało PAP biuro prasowe TK.

W ubiegłym tygodniu I prezes SN Małgorzata Gersdorf przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez obecną KRS. Jak mówił rzecznik SN sędzia Michał Laskowski, "pytanie wprost dotyczy statusu sędziów z pozostałych dwóch Izb SN". Posiedzenie trzech Izb SN wyznaczono na 23 stycznia o godz. 11.