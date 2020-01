Zdaniem byłej posłanki PiS na wynik może przełożyć się „opowiadanie o marzeniach”.

To jest taka pewna manipulacja. To jest być może prawdziwa polityka, żeby mówić ludziom to, co chcą usłyszeć. Opowiadać bajki i wtedy może się wygra – podkreślała.

Krynicka stwierdziła, że cieszy się z tego, że "nie będzie zasiadać w ławach sejmowych z panią Jachirą". Dodała przy ty, że o nikim nie wypowiada się pogardliwie.

Posłanka pytana o swój wyborczy rezultat, odpowiedziała, że lista była bardzo silna a ona "zrobiła świetny wynik".

I z tego bardzo się cieszę – podsumowała.

Bernadeta Krynicka po odejściu z Sejmu pracuj w Szpitalu Wojewódzkim w Łożmy. Otrzymała tam kierownicze stanowisko. W przeszłości była posłanka PiS pracowała jako pielęgniarka.