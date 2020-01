Dodał przy tym, że zasada prawna uchwalona w czwartek przez trzy Izby SN nie jest również absolutna, skoro przepisy, na podstawie której ją wydano dopuszczają możliwość odstąpienia od niej - przez połączone izby lub pełny skład Sądu Najwyższego.

Przewodniczący KRS odniósł się tym samym do podjętej w czwartek przez trzy Izby SN - Karną, Cywilną i Pracy - uchwały, w której uznano, że nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie. Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia.

Sędzia Mazur zwrócił uwagę, że prawem i obowiązkiem każdego sędziego jest orzekanie, a sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom.

Uchwała Sądu Najwyższego, nawet taka posiadająca moc zasady prawnej, nie jest źródłem prawa i żaden sędzia sądu powszechnego ani wojskowego nie jest nią bezpośrednio związany. Przede wszystkim, uchwała taka nie ma mocy "powszechnie obowiązującej wykładni przepisów" – od 1997 r. żaden organ państwa nie posiada do tego kompetencji - oświadczył Mazur. Dodał, że wcześniej kompetencję tę posiadał Trybunał Konstytucyjny.

Z uchwalonej w czwartek przez trzy izby SN uchwały wynika, że nienależyta obsada sądu jest wtedy, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. Uchwała ta nie ma ona zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN, w odniesieniu do której ma zastosowanie do orzeczeń bez względu na datę ich wydania.

W czwartkowym posiedzeniu SN nie uczestniczyli sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN oraz siedmioro z Izby Cywilnej SN. Uchwała została podjęta przy udziale 59 sędziów; zgłoszone zostało do niej sześć zdań odrębnych.

Uchwała ta nie wywołuje skutków prawnych, została wydana z rażącym naruszeniem prawa – oświadczyło Ministerstwo Sprawiedliwości. Według ministerstwa narusza ona m.in. art. 179 Konstytucji RP, który stanowi, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.