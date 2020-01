Podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz, które odbędą się 27 stycznia, przewidziane jest dwustronne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Izraela Reuvenem Rivlinem i ich wspólne wystąpienie dla mediów - poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Wskazał, że wśród przywódców państw na uroczystościach będzie prezydent Izraela. Jest przewidziane nawet wystąpienie dla mediów panów prezydentów także po rozmowach takich dwustronnych - powiedział Spychalski.

Przyjazd na obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz, które odbędą się 27 stycznia, potwierdziło już 31 delegacji. Muzeum Auschwitz poinformowało, że na uroczystości przybędzie również ok. 200 byłych więźniów i ocalonych z Holokaustu.

Oprócz delegacji Izraela, w uroczystościach uczestniczyć będzie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Swój udział potwierdziła para królewska z Królestwa Niderlandów - król Wilhelm-Aleksander i królową Maksymą oraz król Hiszpanii Filip VI Burbon z królową Letycją. Na czele delegacji francuskiej stanie premier Edouard Philippe. Specjalnym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej będzie natomiast kard. Zenon Grocholewski. Rosję reprezentować będzie ambasador Siergiej Andriejew.

Jak przekonywał w TOK FM prof. Andrzej Żbikowski, historyk związany z Żydowskim Instytutem Historycznym to wystąpienie będzie "wielkim egzaminem" dla prezydenta. To jest bardzo ciekawe, co powie Andrzej Duda. W jakim kontekście ujmie bardzo złożoną - po tej nieszczęsnej ustawie PiS o IPN - relację polsko-żydowską. Tekst tego przemówienia jest już pewnie gotowy, a my musimy czekać do jutra – mówił prof. Żbikowski.

Jan Truszczyński, były wiceminister spraw zagranicznych ocenił, że Polska za bardzo skupiona była w ostatnim czasie na Władimirze Putinie.

Jakaś karykaturalna koncentracja na prezydencie Rosji. Po Andrzeju Dudzie w poniedziałek w Auschwitz oczekiwałbym, że chociaż raz wzniesie się ponad prostacką politykę historyczną i przede wszystkim upamiętni ofiary. A po drugie pokaże, jakie powinniśmy wyciągać z tego wnioski i jak uczyć o tym nowe pokolenia – wskazywał w TOK FM Truszczyński.