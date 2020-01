Ma to związek z wydarzeniami, jakie rozegrały się w domu Czarneckiego po imprezie sylwestrowej na przełomie 2018 i 2019 r. Doszło do sprzeczki pomiędzy posłem a jego żoną i ich gościem. Poszkodowanym jest przyjaciel posła, który zasłaniając siebie i żonę Czarneckiego miał zostać dźgnięty nożem w rękę. Za ten czyn zgodnie z art. 157 kodeksu karnego grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Informacje o zrzeczeniu immunitetu potwierdził pełnomocnik poszkodowanego mec. Michał Porzyczkowski. – Jeśli oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu będzie poprawne pod względem formalnym, to sprawa wróci do prokuratury, która będzie mogła postawić mu zarzuty - wyjaśnia radca prawny.

Z ustaleń prokuratury wynika, ze podczas zdarzenia poseł był trzeźwy. Został przesłuchany tego samego dnia. Jak informowały media sylwestrowy incydent stanął na przeszkodzie powołania Czarneckiego juniora na stanowisko wiceministra sportu. W ostatnich wyborach, startując z Wrocławia, uzyskał prawie 19,5 tys. głosów.