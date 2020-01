Poseł PiS poinformował PAP, że poprawka została zgłoszona do Biura Analiz Sejmowych we wtorek, a w czwartek będzie omawiana na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych.

Poprawka do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 ma na celu przeniesienie środków finansowych - ponad 100 mln zł - z budżetu Kancelarii Senatu do budżetu KPRM tj., 59 mln 700 tys. zł, do MRPiPS - 10 mln zł oraz do MKiDN, MEN, MSZ - powiedział PAP Porzucek.

Poseł PiS dodał, że podmioty te "będą realizować pomoc środowiskom polonijnym, która dotychczas była realizowana przez Senat".

Szczególne znaczenie ma jednak zwiększenie nakładów finansowych na Polonię. Tak zwany budżet polonijny na początku 2015 r. wynosił 50 mln zł, teraz mamy przeszło 100 mln zł na różne inicjatywy - mówił Porzucek.

Ten wzrost sprzyja temu, żeby organizacje polonijne, stowarzyszenia, które dbają o środowiska polonijne w różnych krajach, które dbają o polskie dziedzictwo narodowe w wielu obszarach, były odpowiednio wspierane. Myślę, że będzie się to teraz działało sprawnie - ocenił poseł PiS.

Nad Polonią pieczę od 1989 r. sprawuje Senat, jednak w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W 2016 r. środki wróciły do dyspozycji Senatu, ale były wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, na który przeznaczono ponad 60 mln zł. Od 2017 r. całą pulą środków na Polonię zarządza Senat.

W połowie grudnia powołany został pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą, którym został poseł PiS, były wiceszef MSZ odpowiedzialny za Polonię, Jan Dziedziczak.