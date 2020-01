W piątek ma się odbyć "okrągły stół" na temat przełamania pata w sprawie ustaw sądowych; jednym z inicjatorów spotkania jest były minister nauki i były prezes PAN prof. Michał Kleiber. Udział w spotkaniu potwierdził m.in. wicepremier, szef MNiSW Jarosław Gowin.

Reklama

Rzecznik rządu pytany o to, czy organizowanie "okrągłego stołu" w tej sprawie jest jeszcze potrzebne, odpowiedział, że zawsze jest pole do rozmów. Doceniam to, że PAN próbuje tego typu rozmowy poprowadzić, ale one oczywiście nie są łatwe, ponieważ mamy ostatnio do czynienia z radykalną różnicą pomiędzy orzecznictwem SN a TK, w związku z tym, to jest spór trudny - powiedział rzecznik rządu. Dzisiaj pewnie żadne rozstrzygnięcia, żadne realne rozwiązania nie zostaną wypracowane, ale pole do rozmowy zawsze jest konieczne - dodał Müller.

W ubiegły czwartek po tym, gdy Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustaw sądowych, rozszerzających odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, liderzy trzech klubów opozycyjnych: KO, Lewicy i PSL-Kukiz15 zaapelowali do prezydenta o spotkanie. Wyrazili wówczas oczekiwanie, że prezydent zawetuje nowelizację, która teraz czeka na jego decyzję. Z kolei w środę z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych spotkał się prezydent Andrzej Duda.