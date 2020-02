Oznacza to, że zwolni się jego mandat w Sejmie, a pierwszą osobą uprawnioną do jego przejęcia jest Mariusz Gosek, na którego jesienią 2019 r. w wyborach parlamentarnych głosowało 4621 osób. Startowałem do Sejmu, aby ten mandat objąć. Wyborcy zadecydowali, abym posłem został. Po konsultacjach z panem ministrem Zbigniewem Ziobro zadecydowałem o objęciu mandatu – powiedział w rozmowie z PAP Mariusz Gosek.

Przyjęcie mandatu przez Goska oznacza zmiany personalne na stanowisku członka zarządu województwa świętokrzyskiego. Tę funkcję obejmie najprawdopodobniej Tomasz Jamka, dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach i działacz Solidarnej Polski.Te ruchy kadrowe wynikają z porozumień koalicyjnych, także na szczeblu centralnym. W momencie, gdy się dokona moje przejście do Sejmu, wszystkie partie będą miały swoich przedstawicieli w zarządzie poza Solidarną Polską, więc wydaje się to naturalne rozwiązanie" - powiedział Gosek.

Z kolei pierwszą osobą w kolejności do przejęcia mandatu radnego w sejmiku jest Marcin Piętak, szef Gabinetu Marszałka Województwa oraz prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. W wyborach samorządowych zagłosowało na niego 5430 osób. W przypadku przyjęcia mandatu Piętak będzie zmuszony zrezygnować z pełnienia obu piastowanych obecnie funkcji. Urodził się w 1982 roku.

Mariusz Gosek urodził się w 1982 roku. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W latach 2005 - 2006 był współpracownik wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. Od 2006 do 2007 roku pracował, jako inspektor w gabinecie wojewody świętokrzyskiego Grzegorza Banasia. W latach 2015 - 2019 pełni funkcję sekretarza generalnego partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry.