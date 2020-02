Słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który w wywiadzie dla "Wprost” powiedział, że :rozważyłby podpisanie ustawy o związkach partnerskich”, Czarzasty ocenił, jako wynik nadchodzących wyborów prezydenckich.

Myślę, że on szuka elektoratu wszędzie – ocenił w Radiu ZET Włodzimierz Czarzasty.

Przepływy będą potencjalnie między PSL np. a PiS, będą między PO a PiS. Dlaczego? Dlatego, że pan Ujazdowski był przecież w PiS, poseł z Rzeszowa był w PiS. W związku z tym, jeśli będą przepływy, to raczej między PO a PiS, a nie między Lewicą a PiS – dodał.

Wicemarszałek Sejmu "marnie” ocenił wypowiedź Andrzeja Dudy.

Chociaż muszę powiedzieć, że ludzie zapominają o tym, że 29% dzieci w Polsce rodzi się ze związków partnerskich. PiS jak mówi o związkach partnerskich, mówi że to związki homoseksualne, pewnie dwóch gejów, którzy natychmiast adoptowaliby dzieci – mówił Czarzasty.

Jedne środowiska związane z PiS uważają, że rodzina to ślub, a najlepiej kościelny. My mówimy, że jeśli ktoś jest na przykład samotny i ma bratanicę, to to nie jest rodzina? To jest rodzina. Pan Kaczyński taki jest. Szanuję go bardzo, bo życie rodzinne zawsze było dla niego bardzo ważne. Dlatego mamy taką tezę. Rodzina to ludzie, którzy się kochają, spotykają się – ocenił w Radiu ZET.

Czarzasty uważa, że ludzie śmieją się z PiS mówiącego o "propagandzie LGBT”.

Naprawdę cały świat się śmieje. Co to jest "propaganda LGBT”? Wszystkie te strefy zabronione dla ideologii LGBT to taka bzdura, ideologiczna napaść na ludzi. To świńskie i nieuczciwe. To mówienie, że jeden jest gorszy, a drugi jest lepszy – wskazał wicemarszałek Sejmu.

"Ideologia LGBT”. Robimy strefy zakazane dla tej ideologii. Gorszej. A jak ktoś jest gorszy, to będziemy go karać, wyśmiewać. Będziemy mówili, przepraszam że to powiem, "pedał idzie”. Używanie różnych naklejek, przylepek, to początek. Nie mówię, że to się skończy obozem koncentracyjnym, ale Turski o tym mówił i naprawdę powiem szczerze, że mało rzeczy robi na mnie wrażenie, ale to przemówienie mówiło "nie wykluczajcie ludzi”. Zrobiło na mnie wrażenie – mówił Włodzimierz Czarzasty w Radiu ZET.