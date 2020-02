"Decyzja prezydenta jest kwintesencją niesamodzielności i wpisania się w antyobywatelską i antyeuropejską politykę PiS. To kolejny krok w zagwarantowaniu obozowi władzy bezkarności, a Polsce - absolutnego chaosu w sądownictwie. Wstyd Panie Prezydencie" - napisał szef Platformy na Twitterze.

W późniejszej rozmowie z PAP lider PO podkreślił, że Andrzej Duda miał blisko pięć lat, by nauczyć się samodzielności i przede wszystkim tego, by być prezydentem wszystkich Polaków. Zdecydowana większość Polaków chce Polski w UE i chce poszanowania tych elementarnych wartości, które tworzą Unię. A jedną z tych wartości jest praworządność i odrębność władzy sądowniczej od pozostałych władz - przypomniał szef Platformy. Jak dodał, podpisanie nowelizacji ustaw sądowych wpisuje się w bardzo zły scenariusz ciągłej dewastacji wymiaru sprawiedliwości. Dziś prezydent Andrzej Duda udowodnił, że nigdy nie przestał być częścią aparatu PiS - zaznaczył Budka.

W jego odczuciu nowela ustaw sądowych pogłębi chaos prawny, który już zapanował w Polsce. Nie możemy zapomnieć, że wyłączną odpowiedzialność za to ponosi PiS i prezydent Duda osobiście. Od głowy państwa wymaga się przede wszystkim tego, by chciał stabilnego systemu prawnego, proobywatelskiego - takiego, w którym obywatel w zderzeniu z państwem nie jest bez szans. Natomiast to pogłębianie chaosu jest bardzo złym sygnałem dla obywateli, że ta władza nie cofnie się przed niczym, by zagwarantować sobie bezkarność - ocenił lider Platformy.

Polityk przestrzegał też, że podpis prezydenta pod nowelą może mieć daleko idące konsekwencje dla Polski. "Niestety za tę nieodpowiedzialność rządu i prezydenta konsekwencje mogą ponieść zwykli obywatele. Jeżeli ograny unijne będą konsekwentne w obronie polskich obywateli przed wszechwładzą PiS, to może dojść najpierw do postanowienia zabezpieczającego Trybunału Sprawiedliwości UE, a w konsekwencji do zamrożenia funduszy europejskich. Nie dość, że mamy chaos w sądownictwie, nie dość że postępowania trwają dłużej, nie dość zaufanie do wymiaru sprawiedliwości maleje odkąd rządy objął PiS, to jeszcze dodatkowo zapłacą za to zwykli Polscy" - powiedział Budka.

Wyraził nadzieję, że w maju Polscy rozliczą prezydenta za zaistniałą sytuację. "Mam nadzieję, że Polacy będą przy urnach wyborczych pamiętać, że to Andrzej Duda jest współodpowiedzialny za to, co dzieje się teraz w Polsce" - podkreślił Budka.

Uchwalona 20 grudnia ub. roku nowelizacja, m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze, wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN. W razie problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatecznym stopniu planowanej procedury do ważności wyboru będzie wymagana obecność 32 sędziów SN.

Nowe przepisy krytykuje opozycja oraz część środowiska sędziowskiego. Opozycja, w tym PO, PSL i Lewica, apelowała do prezydenta o zawetowanie noweli ustaw sądowych. Negatywne opinie prawne w sprawie niektórych proponowanych rozwiązań wyrazili m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i Sąd Najwyższy. Nowelizacja została także krytycznie oceniona przez Komisję Wenecką, organ doradczy Rady Europy.