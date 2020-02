Lech Wałęsa wraca na Twitterze do swojej wcześniejszej propozycji - wzywa chętnych ludzi do przygotowania "taczek", by wywieźć "zasłużonych w niszczeniu Ojczyzny" do aresztu.

"Przypominam dawno zgłoszoną propozycję. Milion chętnych ludzi gwieździście na Warszawę 20 taczek do przewiezienia "zasłużonych" w niszczeniu Ojczyzny do ARESZTU [pisownia oryginalna - red.]" - napisał na Twitterze Lech Wałęsa. "Jak będziecie gotowi od dawna czekam. Mimo moich uwarunkowań, chyba nie będę miał wyboru, zastanawiam się nad terminem" - dodał były prezydent. Reklama To kolejny raz w tym roku, gdy Lech Wałęsa wzywa do wyjścia na ulicę. W styczniu napisał na Facebooku, że jeśli nie da się odsunąć obecnej władzy przy użyciu "kartki wyborczej", to "spotkamy się na kryterium ulicznym".