Kandydatura ministra finansów na stanowisko szefa EBOiR jest przyjętą praktyką. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, dziękuję za zaufanie. Jednocześnie zapewniam, że kandydowanie nie będzie mi przeszkadzało w wykonywaniu obowiązków ministra finansów. Dalsze udoskonalenia prawa, systemu podatkowego i administracji, tak by odpowiadały wyzwaniom współczesnego świata oraz uważne słuchanie obywateli, to dla mnie priorytet - przekazał PAP Kościński.

Minister podkreślił, że dla Polski, podobnie jak i innych państw, którym tak jak nam zależy na dalszym szybkim wzroście, przyszłość EBOiR, jednej z najważniejszych instytucji finansowych na świecie jest niezmiernie ważna. Polska pod względem wzrostu gospodarczego znajduje się w europejskiej czołówce. Nasza gospodarka oparta jest na stabilnych fundamentach, wspieranych przez odpowiedzialną politykę finansową i gospodarczą. Należymy do grona najbardziej rozwiniętych rynków świata. Osiągnęliśmy ten poziom dzięki transformacji gospodarczej ostatnich 30 lat, w której aktywnie uczestniczyłem. Chcemy dzielić się naszym unikalnym doświadczeniem w tym zakresie również z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, którego misją jest właśnie wspieranie transformacji i rozwoju - dodał.

Wcześniej, nieoficjalną informację o kandydaturze Kościńskiego podała na swym Twitterze Polityka Insight.

Kościński 15 listopada 2019 r. został powołany na stanowisko ministra finansów. Ma ponad 30-letnie doświadczenie, także międzynarodowe, w sektorze bankowym oraz administracji, gdzie zajmował kierownicze stanowiska. Od 1997 r. pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju, Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim, Pomorskim Banku Kredytowym, a także w dwóch bankach w Londynie. Od 27 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2018 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 16 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

W resorcie finansów Kościński odpowiadał za politykę podatkową państwa, zaś w MPiT za działania wzmacniające ekspansję zagraniczną polskich firm, za wzrost inwestycji, rozwijanie gospodarki cyfrowej i upowszechnianie płatności bezgotówkowych. Był też odpowiedzialny za promocję gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz kształtowanie i realizację zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi. To pod jego kierunkiem w MPiT została przeprowadzona reforma Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jak informuje resort przedsiębiorczości i technologii dzięki niej niemal cała Polska jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Kościński kierował także przygotowaniem ustawy umożliwiającej elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.

Kościński jest absolwentem Goldsmith’s University of London, fundatorem Fundacji Kresy Historii. Zna biegle język angielski.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR, ang. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) to międzynarodowa instytucja finansowa, która została powołana do życia w grudniu 1989 roku. Działalność bank zaczął w marcu 1991 roku. Siedziba EBOR znajduje się w Londynie.