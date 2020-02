Dariusz Joński (KO) poinformował na piątkowej konferencji prasowej, że posłowie KO skierowali do premiera Mateusza Morawieckiego interpelację z pytaniem, czy prawdą jest, że w resorcie kultury trwają pracę nad zmianą godła RP i jaki cel miałby temu przyświecać.

Według posłów KO, orzeł po zmianie godła miałby być - jak to określili - "bardziej symetryczny i napompowany", miałby mieć złote całe nogi, a nie tylko szpony oraz krzyż na koronie.

Przede wszystkim pytamy o koszty, także wymiany godła wszędzie tam, gdzie jest ono umieszczane - powiedział Joński. Pytamy też, czy w godle miałby być umieszczony krzyż, czyli symbol religijny - dodał.

Według Jońskiego rząd chce zaproponować takie zmiany już po wyborach prezydenckich.

Uważamy, że godło to najważniejszy symbol dla Polek i Polaków i nie potrzebujemy dzisiaj zmieniać nóg na złote czy też umieszczać symboli religijnych, jedno co uważamy, że trzeba zmienić, to prezydenta RP - powiedział Joński.

Symbole narodowe są wpisane w konstytucję. Zmiana, którą proponuje Ministerstwo Kultury oznaczałaby konieczność zmiany konstytucji. Czy naprawdę nie ma innych ważnych prac w Polsce? - mówiła Katarzyna Lubnauer.

Czy zamiast zajmować się kwestią godła, Ministerstwo Kultury nie powinno dopilnować tego, żeby Muzeum Polin miało dyrektora - dodała.

Prof. Dariusz Stola został w maju 2019 r. ponownie zarekomendowany na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przez 15-osobową komisję konkursową, w skład której weszli m.in. przedstawiciele trzech założycieli muzeum, czyli MKiDN, miasta st. Warszawa i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Ostatecznie dyrektora POLIN mianuje minister kultury i dziedzictwa narodowego. prof. Stola nie został dotąd powołany na dyrektora Muzeum Polin.

Wzór obecnego godła - orzeł w koronie, pochodzi z 1927 roku. W PRL obowiązywało podobne, tylko bez korony. Koronę przywrócona z początkiem 1990 roku, wraz ze zmianą nazwy państwa z PRL na RP.

"Rzeczpospolita" napisała przed kilkoma dniami, że MKiDN po wyborach prezydenckich zaprezentuje projekt zmian zgodnie z którymi, orzeł w gole miałby mieć "całe złote nogi orła, a nie tylko szpony, prześwity w koronie i uczynienie skrzydeł lustrzanymi odbiciami". Według "RZ" najprawdopodobniej będzie też krzyż w koronie, o co ma zabiegać pracująca przy MSWiA komisja heraldyczna.