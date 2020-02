Kosiniak-Kamysz: Potrzebne referendum ws. związków partnerskich

Nawiązując do podpisanej we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudy nowelizacji ustaw sądowych, która m.in. rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów ocenił, że była to zła decyzja. Przypomniał też o sprawie zawieszenia przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego sędziego Pawła Juszczyszyna.

- Chaos w wymiarze sprawiedliwości się pogłębia: jest uchwała Sądu Najwyższego, jest zła decyzja prezydenta Dudy o podpisaniu ustawy, która nie zmienia dostępności do wymiaru sprawiedliwości, ani nie wprowadza więcej sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości. Do tego dochodzi zawieszenie sędziego, który jest gotowy do pracy – czy jeśli będziemy zawieszać sędziów, spraw będzie rozpatrywanych więcej czy mniej? - pytał Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił, potrzebny jest "silny prezydent, który to posprząta" i on właśnie jest gotowy doprowadzić wymiar sprawiedliwości do porządku.

- Powiem więcej, powiem jak lekarz: trzeba uzdrowić wymiar sprawiedliwości i ja jestem na to gotowy. Jedną z podstawowych rzeczy będzie ustawa uzdrawiająca wymiar sprawiedliwości: sędziowie pokoju, niższe koszty sądowe, skrócenie postępowań, dyscyplinowanie sędziów - ale nie za wypowiedź, (...) nie za myślenie będę dyscyplinował. Dyscyplinowanie w staranności i rzetelności prowadzenia procesu, w unikaniu przewlekłości - tak, tu dyscyplina jest potrzebna - powiedział.

- Jestem gotowy posprzątać bałagan w wymiarze sprawiedliwości. Nie było prawdziwej reformy przez wiele lat, to jest również zaniedbanie środowiska sędziów. I to, co dzisiaj zrobił Zbigniew Ziobro, a podpisał się pod tym Andrzej Duda, z całą odpowiedzialnością doprowadziło do jeszcze większego chaosu - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz o wyroku ws. śmierci 3-latka: Nie pomogły reformy Ziobry

- Nic nie pomogły zmiany i reformy Zbigniewa Ziobry - powiedział Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do sprawy wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi ws. obniżenia kary za śmierć trzylatka. Jak podkreślił, decyzja łódzkiego sądu jest dla niego niezrozumiała.

Sąd Apelacyjny w Łodzi złagodził w środę z 25 do 15 lat więzienia wyrok dla Steve'a V., skazanego za zabójstwo ze zgwałceniem trzyletniego syna swej partnerki i znęcanie się nad chłopcem. Lider PSL, kandydat na prezydenta podkreślił w piątek w trakcie konferencji prasowej, że "trudno mu zrozumieć taki wyrok, takie złagodzenie kary".

- Widać, że ta polityka, że kadry wszystko rozwiążą, ma krótkie nogi. Przypomnę, że sędzia, który w tej sprawie złagodził wyrok, został powołany przez Zbigniewa Ziobrę do izby dyscyplinarnej. Jak widać kadry wskazane przez PiS nie zabezpieczają, żeby ta sprawiedliwość była oddana – powiedział Kosiniak-Kamysz.

W 2018 roku sędzia Krzysztof Eichstaedt znalazł się wśród sędziów, którym minister sprawiedliwości powierzył wykonywanie obowiązków sędziego dyscyplinarnego.

- Dopóki nie będzie kontroli społecznej nad wymiarem sprawiedliwości, dopóki nie będzie sędziów pokoju, dopóty będą takie sytuacje jak ta. I nic nie pomogły zmiany i reformy Zbigniewa Ziobry, który jest najdłużej urzędujący ministrem sprawiedliwości – dodał Kosiniak-Kamysz.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi jest prawomocny. Jak uzasadnił przewodniczący składu sędziowskiego Krzysztof Eichstaedt, wymierzona wcześniej kara 25 lat więzienia była karą o charakterze szczególnym i rażąco niewspółmiernie surową. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział wniesienie kasacji od wyroku do Sądu Najwyższego.

Kosiniak-Kamysz: Potrzebne referendum ws. związków partnerskich

- Skoro przez tyle lat politycy w Polsce nie uzgodnili sprawy związków partnerskich, należy zorganizować w tej kwestii referendum - powiedział w piątek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, liczy w tej kwestii na mądrość Polaków.

W trakcie konferencji prasowej w Poznaniu kandydat na prezydenta i szef ludowców został zapytany o deklarację prezydenta Andrzeja Dudy, który w jednym z wywiadów prasowych powiedział, że nie wykluczyłby podpisania ustawy dotyczącej związków partnerskich.

- Prezydent Duda mówił to pięć lat temu, mówi to i teraz - to jest jedno z najczęstszych pytań zadawanych w ogóle w kampaniach wyborczych. Tymczasem żaden prezydent nie mierzył się z takim rozstrzygnięciem. Jeżeli politycy nie uzgodnili tej sprawy, nie potrafili napisać ustawy, to trzeba się odwołać do obywateli, do wszystkich Polaków - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Trzeba zorganizować w tej sprawie referendum i wierzyć, że mądrość naszych obywateli, a ja w to wierzę, jest większa niż mądrość wielu polityków - dodał.

Polityk przywołał w tym kontekście swoją rozmowę z Pawłem Kukizem, który miał ocenić, że gdyby w referendum zadać Polakom pytania: czy jesteś za związkami partnerskimi, czy jesteś za małżeństwami homoseksualnymi, czy jesteś za adopcją dzieci przez pary homoseksualne, to na pierwsze pytanie większość Polaków powiedziałaby: tak, na pozostałe: nie.