"Nigdy żaden polityk, czy to będzie Andrzej Duda, czy Zbigniew Ziobro albo Borys Budka, nie będzie miał wpływu na to, jak orzekam. Możecie robić rożne ruchy, by ograniczyć moją niezawisłość, ale ona jest we mnie i możecie być pewni, że jak wejdziecie do mego gabinetu to każę Wam wyjść, jak każdemu" - napisał na Twitterze sędzia Paweł Strumiński.

"Brawo Panie Sędzio! Taką właśnie postawę powinien prezentować Sędzia. Z dala od polityków i polityki, ale też nie ulegać wewnątrzsądowym służbowym i towarzyskim koteriom" - napisał prezydent komentując wpis sędziego Strumińskiego z Sądu Rejonowego w Gliwicach.