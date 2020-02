Proszony jestem, by przeciwdziałać niszczeniu dorobku Ojczyzny. W związku z tym zamierzam w sposób pokojowy stoczyć ten bój – zapowiada Wałęsa.

We wpisie wzywa do powstrzymania „tej ekipy w niszczeniu Polski”.

W kolejnym wpisie tłumaczy, co zrobi, jeśli Andrzej Duda ponownie zostanie prezydentem.

Jeśli z naruszeniem zasad przedłużą działalność prezydenta, to w pierwszy czwartek po wyborach z taczkami pojedzie po Kaczyńskiego, by go przewieźć do miejsca właściwego – pisze.

Albo On mnie, albo ja jego. Dalsze uściślenia podam w tym miejscu – dodaje.

Wybory prezydenckie 2020 mają odbyć się 10 maja. Ewentualna druga tura ma odbyć dwa tygodnie później, czyli 24 maja.

Rywalami Andrzeja Dudy o fotel prezydencki będą Małgorzata Kidawa-Błońska, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń, Krzysztof Bosak oraz były europoseł Mirosław Piotrowski.