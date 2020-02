To nic nadzwyczajnego. Podobne czynności miały miejsce w poprzedniej kadencji obu izb parlamentu – wyjaśnia rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Biuro ma prawo do tego typu kontroli - komentuje sprawę wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska- Stanecka. Jej zdaniem działania służb mogą mieć związek ze sprawą wicemarszałka Stanisława Karczewskiego. W mediach pojawiły się doniesienia, że dorabiał jako lekarz i jednocześnie pobierał pełne uposażenie parlamentarne. Niewykluczone jednak, że działania CBA prowadzone są w ramach standardowego badania oświadczeń majątkowych. Opozycja zdaje się jednak w to nie wierzyć. Część jej polityków sugeruje, że cała akcja wymierzona jest w senatorów spoza PiS. –To szukanie haków na innych i próba wykazania, że skoro w partii rządzącej są jakieś problemy, to i u innych też się znajdą komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej.

Ostatnio „Gazeta Wyborcza” zarzuciła senator PiS Margarecie Budner pobieranie uposażenia senatora i jednoczesne dorabianie z naruszeniem ustawy. Budner tłumaczyła, że ma kontynuację z tamtej kadencji i niczego nie zmieniała.

