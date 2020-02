Myślałem, że to jest autentyczne u Szymona Hołowni, a jednak to chyba tylko tak marketingowo, bo po jego pierwszym spocie widać, że on do tego nie dąży, że to jest wszystko trochę tak PR-owo napisane. (...) Wierzyłem w jego szczerość do tego spotu. Po spocie wydaje mi się, że wszystko jest podyktowane tylko i wyłącznie marketingiem politycznym - powiedział w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz kandydat PSL-u na prezydenta.

Prezes PSL odniósł się do słów Katarzyny Lubnauer, która komentowała jego granatowy mundurek i białą koszulę sugerując, że jest taki sam jak wszyscy. Myślę, że bardziej się jej podobałem, jak potrzebowała ratunku dla swojego klubu. Wtedy, kiedy Platforma jej ten klub rozkradała. Wtedy codziennie mogła ten mój strój obserwować – skomentował w RMF FM Kosiniak-Kamysz. Prowadzący rozmowę porównał szefa PSL do Szymona Hołowni, zauważając, że Panowie w podobny sposób się wypowiadają, podobnie wyglądają czy nawet się uśmiechają. Myślałem, że to jest u Szymona Hołowni autentyczne - a jednak to chyba tylko marketingowo, bo po jego pierwszym spocie widać, że on do tego nie dąży, to jest wszystko trochę tak PR-owo napisane. Przypomina to trochę Ryszarda Petru, który też był skrojony na określone potrzeby wyborcze – mówił w RMF FM Kosiniak-Kamysz. Wierzyłem w jego szczerość do tego spotu. Po spocie wydaje mi się, że wszystko jest podyktowane tylko i wyłącznie marketingiem politycznym - powiedział w RMF FM kandydat PSL-u na prezydenta.