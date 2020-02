Pan minister Ziobro i wiceminister Warchoł przedstawiają się szeryfowie, którzy odzyskują i łupią bandytów. Okazuje się, że łupienie bandytów to puste słowa. 2,7 miliarda złotych z 340 miliardów to jest ułamek tego, co powinno zostać w budżecie państwa – mówił Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

Poseł klubu Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka ocenił, że gdyby Marian Banaś przeprowadził szczegółową kontrolę "wiedza byłaby porażająca".

To, że mamy problem z CBA, ministerstwem sprawiedliwości, że w CBA pieniądze giną, to wiemy – stwierdził Szłapka.

Senator Jan Maria Jackowski z PiS odpiera zarzuty, wskazując że zmiany wprowadzane przez rząd uszczelniające system weszły w życie dopiero po 2018 roku.

A raport zamyka się po tym roku – zauważył Jackowski.