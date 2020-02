Za odrzuceniem uchwały Senatu było 232 posłów, przeciwko było 220 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Reklama

Tuż przed głosowaniem odbyła się dyskusja, podczas której posłowie opozycji wskazywali na stronniczość programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał, że pieniądze zamiast na TVP powinny być wydane na onkologię w Polsce. Podobnie przeciwko noweli wypowiedziała się wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO). Mediów publicznych w Polsce już dawno nie ma - stwierdziła.

Sprzeciw wobec przekazania - jak podnoszono - dwóch miliardów złotych rekompensaty wyraził także m.in. poseł Grzegorz Braun z Konfederacji, poseł PSL-Kukiz'15 Krzysztof Paszyk, a także posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. to jest defraudacja pieniędzy Polek i Polaków - oceniła.

Telewizji publicznej bronili posłowie PiS, m.in. poseł tej partii Marek Suski oraz posłanka Joanna Lichocka, która jako sprawozdawca noweli zastąpiła posłankę Joanny Scheuring-Wielgus (Lewica). Lichocka oceniła m.in., że uchwała Senatu rekomendująca odrzucenie rekompensaty jest skandaliczna. Przekonywała, że media publiczne w obecnym kształcie, w tym TVP, są - jak mówiła - "potrzebne Polakom".

Posłankę PiS podczas burzliwej debaty przyłapano na pokazywaniu opozycji wulgarnych gestów co wywołało falę krytyki.

"!!SKANDALICZNE ZACHOWANIE!! Pani poseł Lichocka gestem „f... you” powiedziala wszystkim potrzebującym, ze 2 mld zł woli przekazać na TVPiS niż na onkologię i walkę z nowotworami. Wstyd!" - napisał na Twitterze poseł na Sejm RP Arkadiusz Myrcha.

"Posłanka Lichocka po głosowaniu o przekazaniu 2 mld zł na hejt! Ludzie" - napisał na Twitterze Adam Szłapka z Nowoczesnej dodając zdjęcie Lichockiej.

Joanna Lichocka postanowiła skomentować swoje zachowanie podczas posiedzenia Sejmu na Twitterze. "Szanowni Państwo, gdybym chciała pokazać gest środkowego palca posłom PO, którzy po chamsku zachowywali się na sali plenarnej to bym to zrobiła. Przesuwałam dwukrotnie palcem pod okiem, energicznie bo byłam zdenerwowana. Nic więcej , a politycy PO sądzą po sobie. To ich styl." - odpiera zarzuty posłanka.

Wpis Lichockiej w kpiący sposób skomentował polityk Neumann pisząc, ze "Oko się odkleiło temu Misiu...".

Na swoim koncie na Twitterze, Partia Razem zauważa jednak, że "Posłanka Lichocka bardzo długo "przesuwała palcem pod okiem". Zdążyła w tym czasie i stać, i siedzieć."

Reklama

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, które "chyba kończą temat przypadkowego palca".

Posłanka została, również sfotografowana, gdy najprawdopodobniej tłumaczy się prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ze swojego gestu.

Lichocka była autorką uchwały PiS potępiającej wydarzenia w Wejherowie i Pucku, gdzie wygwizdano prezydenta Andrzeja Dudę

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami.

Przepisy, które znowelizował Sejm, obejmują też ustawę o radiofonii i telewizji - wprowadzają uchylenie ust. 1 w art. 27 stanowiącego, że "zarząd spółki liczy od jednego do trzech członków". Mają tu obowiązywać rozwiązania z kodeksu spółek handlowych.

Senat, który w ubiegłym tygodniu zarekomendował odrzucenie nowelizacji, zwrócił również uwagę na problem niewyjaśnionej jednoznacznie kwestii dotyczącej ewentualnego obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej przewidzianego w ustawie programu pomocy dla publicznej radiofonii i telewizji w zakresie finansowania misji publicznej. Odnosząc się do kwestii MKiDN ocenia, że znowelizowane przepisy są zgodne z zasadami pomocy publicznej w Unii Europejskiej.