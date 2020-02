Politycy w Polsce są określani jako nieroby i osoby najbardziej nielubiane właśnie przez takie zachowania. Pokazała palec nie tylko opozycji, ale też tym, którym my chcieliśmy dać te 2 mld zł - mówiła na antenie Radia ZET poseł Joanna Scheuring-Wielgus. Gdyby pani Lichocka miała odrobinę honoru, zrezygnowałaby z mandatu posłanki - dodała.

Zapewnia, że na własne oczy widziała to, co zrobiła Lichocka. Pokazała palec. Bardzo ładnie widać na filmie jak ona się zachowuje, jaki ma wyraz twarzy. Uśmiechała się do opozycji z pogardą i butą. Tłumaczenie Lichockiej jest gorsze od tego, co zrobiła. Pogrążyła się tym. Gdyby weszła na mównicę i przeprosiła, każdy by to zrozumiał. Jak poseł przeprasza, to robi to wrażenie – podsumowała Scheuring-Wielgus.