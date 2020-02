Poseł Prawa i Sprawiedliwości był pytany również o obietnice wyborcze Andrzeja Dudy z 2015 roku, kiedy zapewniał, że złoży projekt, który będzie niósł pomoc frankowiczom.

Jest prawdą, że każdy polityk w kampanii czyni różne obietnice i zobowiązania. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było tak, że ktoś zrobił 100, albo 120 procent obietnic – powiedział w RMF FM Cymański.

Jeżeli mamy dylemat po wyborach, czy wybrać słowność, czy odpowiedzialność, to wolę tych, którzy wybierają odpowiedzialność. Zachowaj się odpowiedzialnie – dodał.

Cymański mówił też konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która ma zainaugurować kampanię prezydencką Andrzeja Dudy.

To jest taka celebracja, ale przede wszystkim bardzo ważna mobilizacja. Nie wiem, czy Zbigniew Ziobro będzie przemawiał, nie jestem nawet ciekawski. Na pewno prezes i na pewno specjalny gość, a kto jeszcze? Nigdy się w to nie wcinam, nie przeżywam tego aż tak, natomiast chcę tam być, chcę to czuć, chcę zobaczyć się z członkami i sympatykami - zaznaczył.