Taka konwencja na pewno nie jest tania. To zależy od tego, jakie technologie były użyte. To są duże kwoty. Milion by mnie nie zaskoczył – ocenił możliwe koszty konwencji Andrzeja Dudy w Radiu ZET były rzecznik prezydenta, Krzysztof Łapiński.

Nie było tajemnicą, że na otwarcie kampanii PiS zrobi bardzo dużą, efektowną konwencję. Pewnie chce trochę przyćmić konkurencję i pokazać, że cały czas jest energia – mówił w Radiu ZET Łapiński. Popłynął komunikat, że prezydent i rząd z tej samej opcji to dobry wybór, bo nie ma wojen i awantur. Zobaczymy, czy to będzie główne przesłanie – mówił były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Kampania dopiero się zaczyna. Kandydaci zostali zgłoszeni, a komitety się zarejestrowały. Kluczowym momentem będą marzec i kwiecień, ostatnie kilka tygodni po Wielkanocy – przewidywał w Radiu ZET Łapiński. Dodał również, że do wyborów zostały prawie trzy miesiące i Duda nie może „wystrzelać się ze wszystkich propozycji", a obietnice wyborcze będą wygłaszane stopniowo.