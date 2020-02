Zawiodłem się na prezydencie. Wcześniej byłem u niego dość częstym gościem, ale od co najmniej roku przestałem mieć z nim jakikolwiek kontakt. To strata czasu - mówił poseł Kukiz w Radiu ZET

Zwrócił on uwagę, że obejmując prezydencki urząd Andrzej Duda mówił o konieczności konsultacji z obywatelami i o rozpisywaniu referendów.

Przez 5 lat prezydentury nie rozpisał żadnego referendum, bo jest pod butem partii władzy. Kiedy miał pomysł z referendum konstytucyjnym, partia powiedziała "siedź cicho, referendum zobaczysz jak świnia niebo" - skomentował poseł poseł Koalicji Polskiej-PSL-Kukiz’15.

Według Pawła Kukiza, Andrzej Duda jest prezydentem Jarosława Kaczyńskiego, a nie obywateli. Dopiero to dojrzałem. Wcześniej były przesłanki jak wetowanie ustaw sądowniczych w 2017 roku. Można było mieć nadzieję, że będzie próbował być niezależnym. Natomiast dziś mamy sytuację tego typu, że bez zgody PiS-u prezydent nie jest w stanie niczego zrobić. Prezydent generalnie może zrobić to, co każe mu prezes, i nie może się wychylić ponad to, co jest przez prezesa niemile widziane - stwierdził poseł.