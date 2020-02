Na pytanie, czy zgodnie z jego projektem ustawy o związkach partnerskich, para jednopłciowa miałaby prawo do adopcji, Biedroń powiedział we wtorek w radiowej Trójce: Równe prawa, wszystkie takie same prawa, jak w związkach różnej płci. Jak równość, to równość. I w tej kwestii także nie ma co kluczyć, takie dzieci już są, wychowują się.

- Uważam, że miarą rozwoju cywilizacyjnego jest także niewykluczanie jakiejkolwiek grupy w naszym kraju, a wiemy – i poczucie społeczne też w tej sprawie się zmienia – że tę kwestię trzeba w końcu raz po ludzku uregulować – mówił.

Według Biedronia "trzeba cywilizacyjnie zrównywać do tych, którzy już to zrobili". - Związki partnerskie są w większości krajów UE, Polkom i Polakom już dzisiaj w zdecydowanej większości to nie przeszkadza i trzeba to po prostu po ludzku uregulować raz na zawsze – powiedział.

Odnosząc się do sugestii prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który także kandyduje w wyborach prezydenckich – by sprawę związków partnerskich rozstrzygnąć w referendum, Biedroń podkreślił, że "w referendach się nie przyjmuje kwestii dotyczących praw człowieka czy praw o obywatelskich".

- Jak ktoś się boi udzielić jednoznacznej wypowiedzi, będzie uciekał w referenda. Dzisiaj sprawa jest jasna: albo mamy związki partnerskie, albo nie mamy – powiedział.