Już wzywamy także wszystkich kandydatów, którzy zdołają się zarejestrować do debat wyborczych. Apelujemy: nie unikajcie szanowni państwo debaty, debaty to kwintesencja rywalizacji politycznej, pokażmy, że wierzymy w swoje oferty, w swoje argumenty - zwrócił się Bosak na konferencji prasowej do pozostałych kandydatów na prezydenta.

To, że ktoś jest namaszczany przez sondażownie czy media jako pretendent do wejścia do drugiej tury, to jeszcze nie znaczy, że do niej wejdzie, warto powalczyć o zaufanie, ja o to zaufanie będę walczył - dodał kandydat Konfederacji.

Zaapelował do swoich zwolenników o zaangażowanie w zbiórkę podpisów z poparciem dla jego kandydatury. Już w tej chwili ta zbiórka trwa na ulicach bardzo wielu miast (...). Zależy nam na tym, żeby skończyć ją jak najszybciej - podkreślił Bosak.

W wyborach prezydenckich, które odbędą się 10 maja, poza Bosakiem, kandydują m.in.: urzędujący prezydent Andrzej Duda, wicemarszałek Sejmu, posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, europoseł Robert Biedroń (Wiosna), lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz kandydat niezależny, dziennikarz Szymon Hołownia.

Termin zgłoszenia w PKW kandydata na prezydenta, któremu towarzyszyć musi co najmniej 100 tys. podpisów poparcia upływa 26 marca.