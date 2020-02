Szczerski w radiowej Jedynce był pytany o kwestię debat kandydatów przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi.

Reklama

Dziś jest etap budowania poparcia wśród wyborców przed pierwszą turą. Zobaczymy, jakie będą jej rezultaty, bo przecież ona także może być rozstrzygająca. Jeśli dojdzie do drugiej tury wyborów to myślę, że w tradycji Polski naturalne było jednak odbycie debaty między dwoma kandydatami, którzy do tej drugiej tury przechodzą - odpowiedział Szczerski.

Jak dodał odnosząc się do debaty "myślę, że Polacy będą tego oczekiwali, gdyby ta druga tura miała nadejść".

Jestem o tym przekonany, że prezydent Andrzej Duda jest gotów do takiej debaty, gdyby do drugiej tury miało dojść, dlatego że to jest coś, co przy tych wyborach, już jeden na jednego, tych ostatecznych, (...) jest dość naturalne, żeby móc wybrać między kandydatami, którzy już bezpośrednio się konfrontują w tematach politycznych, tych głównych, dotyczących funkcji prezydenta Polski - mówił Szczerski.

Jednocześnie szef gabinetu prezydenta odnosząc się do rozpoczętej kampanii kandydatów w wyborach prezydenckich ocenił, że "kampania Andrzeja Dudy jest kampanią pozytywną, jest kampanią, która ma przekonywać ludzi do tego, żeby wesprzeć program i kandydata". Można powiedzieć, że my jesteśmy nastawieni na kampanię "na tak", natomiast druga strona jest nastawiona na kampanię "na atak" i to jest ta różnica - stwierdził.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.