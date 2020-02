Dera poinformował, że prezydent podejmie decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o dofinansowaniu TVP i PR w ustawowym terminie i wyjaśni powody swojej decyzji.

Reklama

Dera był pytany w Polsat News, kiedy będzie można spodziewać się decyzji prezydenta Andrzeja Dudy ws. podpisania lub zawetowania - o co apelują politycy opozycji - nowelizacji, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla publicznej telewizji i radia.

Według niego, w Senacie "próbowano w bardzo brutalny sposób powiązać coś, czego nigdy nie powinno się robić w polityce - czyli ludzi śmiertelnie chorych (...), których niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy, wszystkich (choroba) dotyka tak samo, z TVP". I to łączenie obawy śmierci z telewizją publiczną, z rekompensatą, jest po prostu niegodziwe i takich rzeczy się po prostu nie robi - oświadczył.

Dera podkreślił, że prezydent podejmie decyzję w sprawie ustawy w ustawowym terminie, a ma na to 21 dni od chwili, gdy ustawa trafi na jego biurko. I chciałbym tu państwa zapewnić, że jak ją podejmie, to ją też ogłosi i powie, jakie były powody jego decyzji - zapewnił prezydencki minister.

O weto do nowelizacji zaapelowali w ostatnich dniach do prezydenta politycy opozycji, w tym m.in. jego kontrkandydaci w majowych wyborach. Wcześniej opozycja apelowała, aby Sejm nie odrzucał sprzeciwu Senatu wobec nowelizacji, i by 1,95 mld zł przeznaczone na rekompensatę dla TVP i PR, skierowane zostało na wsparcie ochrony zdrowia, w tym m.in. na walkę z chorobami nowotworowymi.