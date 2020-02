Reklama

Instytut Badań Spraw Publicznych przeprowadził dla Wirtualnej Polski sondaż dotyczący preferencji partyjnych. Wynika z niego, że na PiS chce głosować 38,4 proc. ankietowanych, a na KO – 30,9 proc.

Na kolejnych miejscach są: Lewica – 13,4 proc., Konfederacja – 9 proc. i PSL – 7,9 proc.

"Jak wynika jednak z prognozy podziału mandatów przy takich wynikach głosowania - to zwycięstwo miałoby dla partii Kaczyńskiego bardzo gorzki smak. Dlaczego? PiS straciłoby bowiem większość umożliwiającą samodzielne rządy”, opisuje WP.pl.

- Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to największym wygranym byłaby Konfederacja, która zyskuje aż 22 mandaty więcej niż w wyborach na jesieni. Dodatkowo bez Konfederacji nie dałoby się stworzyć w Polsce rządu. Konfederacja byłaby jedyną opcją dla PiS, by mieć w Sejmie ponad 230 mandatów. Nawet trudna do wyobrażenia koalicja PiS-PSL miałaby tylko 227 mandatów. Posłowie Konfederacji mieliby więc bardzo silną pozycję negocjacyjną – komentuje Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Badanie przeprowadzono między 18 a 20 lutego metodą CATI na próbie ponad 1 tys. Polaków.