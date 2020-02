Jak nieoficjalnie podaje RMF FM, władze partii rządzącej są zbulwersowane wczorajszym wystąpieniem mec. Jolanty Turczynowicz-Kieryłło, która - choć miała przedstawić plan na kampanię Andrzeja Dudy - mówiła przede wszystkim o sobie.

Najważniejszym politykom PiS nie spodobał się fakt, że Turczynowicz-Kieryłło skarżyła się w swoim przemówieniu, że jest atakowana za swoje medialne wystąpienia, i żaliła się na krytykę jej wypowiedzi z przeszłości.

"Na wszelki wypadek - gdyby pani mecenas zapomniała, że spotkanie dotyczy kampanii prezydenta, a nie jej" - skomentował jeden z polityków PiS.

Inny podkreślił, że wystąpienie Turczynowicz-Kieryłło zostało źle odebrane przez Jarosława Kaczyńskiego.

W sobotę "GW" opisała (za portalem obiektywna.pl) incydent, do jakiego doszło podczas ciszy wyborczej przed wyborami samorządowymi w listopadzie 2018. Według relacji mieszkańca Milanówka, Turczynowicz-Kieryłło ugryzła go, gdy zatrzymał ją do przyjazdu straży miejskiej za kolportowanie ulotek ośmieszających jednego z kandydatów na burmistrza. Według Turczynowicz-Kieryłło to ona i jej syn zostali zaatakowani przez rosłego mężczyznę. Zaprzeczyła, by kolportowała ulotki.