Klub PiS zebrał się w poniedziałek wieczorem na wyjazdowym posiedzeniu w podwarszawskiej Jachrance. Na spotkanie przyjechali m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, lider PiS Jarosław Kaczyński, a także szefowie: Porozumienia - wicepremier Jarosław Gowin i Solidarnej Polski - minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Reklama

Terlecki powiedział we wtorek dziennikarzom w Sejmie, że na spotkaniu panowały bardzo dobre nastroje, były też bardzo wystąpienia prezesa PiS i premiera. No i plan kampanii, szczególnie programowy, ale to poznacie państwo w odpowiednim czasie - dodał szef klubu PiS. Pytany, czy były poruszane tylko tematy kampanijne, Terlecki odparł, że tak, przede wszystkim. A potem było jeszcze w kuluarach dużo rozmów - dodał. Odnosząc się do uwagi, że zdaniem Lewicy prezydent "dobrze się komponuje na tle ścianki Prawa i Sprawiedliwości", Terlecki stwierdził z uśmiechem, że na tle każdej ścianki się dobrze... (prezentuje).

Wicemarszałek Sejmu był też pytany, dlaczego przy projektowanej 14. emeryturze będzie stosowane kryterium dochodowe. Nie, nie, to tylko ci najbogatsi, najwięcej zarabiający (będą tym kryterium objęci). Ale przypomnę, że 13. emerytura nie ma kryterium dochodowego. Dostaną wszyscy - powiedział.

We wtorek rząd ma zająć się projektem ustawy, który ma wprowadzić w 2021 r. dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tzw. czternastą emeryturę. Zgodnie z projektem "czternaste" świadczenie w wysokości najniższej emerytury (która od marca będzie wynosić 1200 zł brutto) otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń itd.). Minister rodziny i pracy Marzena Maląg mówiła we wtorek w radiowej Jedynce, że "trzynastą emeryturą są objęci wszyscy bez kryterium dochodowego; przy emeryturze czternastej, przy tym świadczeniu dodatkowym będzie próg dochodowy na poziomie 2,900 tys. zł".

Z projektu przygotowane przez resort rodziny i pracy wynika, że w przypadku osób, których świadczenia przekraczają 2,9 tys. zł, "czternastka" będzie wypłacana na zasadzie "złotówka za złotówkę", czyli w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą 2,9 tys. zł.