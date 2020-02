Uroczyste podpisanie przez prezydenta ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów odbyło się w hali widowiskowej Aqua Park w Żyrardowie (woj. mazowieckie).

Reklama

Zgodnie z ustawą trzynaste emerytury będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto.

Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

"Trzynastki" otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Źródłem ich finansowania będą pieniądze Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa.

PiS o 13. emeryturze: Dotrzymujemy słowa

Szefowa sejmowej komisji polityki senioralnej, posłanka PiS Joanna Borowiak oceniła, że podpisanie przez prezydenta ustawy o trzynastej emeryturze to bardzo dobra wiadomość dla "blisko 10 mln polskich emerytów". Większością sejmową, głosami posłów Zjednoczonej Prawicy obroniliśmy trzynastą emeryturę, bo poprawka senacka zakładała wykreślenie źródła jej finansowania. Udało się to odwrócić tak podczas posiedzenia sejmowej komisji, jak podczas głosowania w Sejmie - dodała Borowiak.

Prezydent mówił po podpisaniu ustawy, że bardzo chce, żeby w Polsce dochodziło do sprawiedliwego podziału dóbr. Troska o najsłabszych, o emerytów, rencistów, jest bardzo ważna - podkreśliła Borowiak. Przypomniała, że we wtorek rząd przyjął projekt ustawy o "czternastej" emeryturze, która miałaby być wypłacana w 2021 r.

Zaznaczyła również, że podniesiona została najniższa emerytura w tym roku do 1200 zł brutto, trzynasta emerytura zostanie wypłacona w okresie marzec-kwiecień, a czternasta emerytura w 2021 r. w okresie listopad-grudzień. "Dotrzymujemy słowa; to, co obiecaliśmy w kampanii prezydenckiej i to, co obiecywał prezydent Andrzej Duda jest realizowane" - stwierdziła posłanka PiS.

Opozycja: Potrzebne systemowe rozwiązania dla emerytów

Rzecznik sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej Adam Szłapka przypomniał, że kandydatka PO wypowiedziała się już w sprawie emerytalnej "trzynastki" i "czternastki". Mogę więc powtórzyć za panią marszałek, że oczywiście to dobrze, że emeryci otrzymują dodatkowe świadczenia, ale najważniejsze dla nich jest, by system emerytalny był stabilny i przewidywalny - podkreślił.

Wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela powiedział, że Lewica od samego początku uważała i nadal uważa, że każda pomoc, która trafia do społeczeństwa, w tym przypadku do emerytów, to jest niezłe rozwiązanie. Każda pomoc, która dotyczy ludzi, poprawy ich statusu materialnego, znajdzie uznanie w środowisku lewicowym - zadeklarował.

Natomiast my byśmy oczekiwali, że PiS zajmie się kwestią emerytów systemowo. Przypomnę, że kilka tygodni temu na nasz projekt przewidujący 1600 zł na rękę najniższej emerytury, politycy PiS ramię w ramię z Platformą powiedzieli stop i nie chcieli dyskutować o tym projekcie. Będziemy wnosić ten projekt ponownie. Lewica zrobi wszystko, aby najniższa emerytura w Polsce wynosiła 1600 zł na rękę, bo to jest systemowe, trwałe rozwiązanie problemu blisko 1 mln polskich emerytów, którzy dzisiaj mają często 900, 1000, 1100 zł emerytury i nie starcza im od pierwszego do pierwszego - oświadczył Trela.