Jak podaje "Rzeczpospolita" Nawacki, wtedy szeregowy olsztyński sędzia wydziału karnego, skazał Pawła Ś. za to, że w mieszkaniu posiadał 283 naklejki zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych w postaci napisu w języku angielskim o treści "GO HOME ARAB TERRORISTS" wraz z grafiką przedstawiającą zaciśniętą pięść ludzką z wyprostowanym palcem środkowym.

Reklama

Wraz z Pawłem Ś. został skazany – aż na sześć miesięcy bezwzględnego więzienia – jego kolega, student Łukasz N., który rozlepiał naklejki na klatkach schodowych, drzwiach wejściowych i w windzie bloku, w którym mieszkali studenci medycyny z Arabii Saudyjskiej, którzy przyjechali na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Zdaniem sędziego Nawackiego Łukasz N. „publicznie znieważył grupę ludności o narodowości arabskiej z powodu ich przynależności narodowej". Zniewagą były zarówno środkowy palec, jak i nazwanie ich arabskimi terrorystami.

Za znieważenie na tle rasowym grozi do 2 lat więzienia – tyle samo co za publiczne znieważenie funkcjonariusza publicznego, czyli m.in. posła - przypomina "Rz". Wielu prawników wskazuje, że gest środkowego palca poseł Joanny Lichockiej po tym, jak PiS przegłosował przekazanie blisko 2 mld zł na TVP, wypełnia te znamiona.