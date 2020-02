Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę, która przewiduje, że emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej. Większość "trzynastek" zostanie wypłacona w kwietniu. W tym roku dodatkowe świadczenia wyniosą 1200 zł brutto. Również we wtorek rząd przyjął projekt ustawy o tzw. czternastej emeryturze, która zakłada wypłatę dodatkowego, jednorazowego świadczenia w 2021 roku dla emerytów i rencistów.

Reklama

Karczewski przypominając, że prezydent podpisał ustawę wprowadzającą trzynastą emeryturę, przywoływał procedowanie tej ustawy w Senacie. Jak zauważył, zostały wówczas złożone poprawki przez większość senacką, które de facto uniemożliwiały wypłacanie trzynastych emerytur.

Apeluję, aby pani marszałek Kidawa-Błońska zwróciła się do pana marszałka Grodzkiego i do większości senackiej, aby ta sytuacja nie została powtórzona podczas procedowania czternastej emerytury dla 9 czy prawie 10 mln Polaków. Polacy na to czekają. Polacy czekają na czternastą emeryturę. Jeszcze raz ponawiam apel do pani marszałek, aby zwróciła się do większości senackiej z apelem, prośbą o to, aby nie blokować tej ważnej, oczekiwanej przez Polaków ustawy - podkreślił Karczewski.