Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski wystąpił w czwartek na konferencji prasowej przed obradami Izby Wyższej.

Reklama

Wyjaśnił, dlaczego senatorowie PiS zagłosowali we wtorek przeciwko przedstawieniu informacji ministra zdrowia dot. koronawirusa na posiedzeniu Senatu, o co wnioskowali senatorowie KO. Mieliśmy taką informację (dot. koronawirusa - PAP), bardzo szczegółową i bardzo wnikliwą, kilka tygodni wcześniej - stwierdził. Ponadto, w jego ocenie, merytoryczne debaty powinny odbywać się na posiedzeniach komisji senackich, a nie na sali plenarnej. Senat nie powołuje i nie odwołuje rządu, nie powinien go również przesłuchiwać - dodał.

Karczewskiemu na konferencji towarzyszył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który przybył do Senatu, by przedstawić senatorom informację resortu dot. koronawirusa. Poinformował, że jego resort od kilku tygodni pracuje nad przygotowaniem się do wystąpienia koronawirusa w Polsce. Zapewnił, że według najnowszych danych jakimi dysponuje resort, w żadnej próbce pobranej na okoliczność podejrzenia wstąpienia koronawirusa w Polsce takiej obecności wirusa nie stwierdzono.

Według Kraski w związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce na obserwacji jest teraz 57 osób, a ponad 1500 osób jest objętych tzw. czynną obserwacją epidemiologiczną. Sytuacja jest bardzo dynamiczna - stwierdził wiceminister mówiąc o rozprzestrzenianiu się wirusa na świecie. Dlatego aktualizujemy ciągle plany i procedury, którym powinni podlegać Polacy, którzy wracają z Włoch (gdzie jest duże ognisko koronawirusa - PAP) - dodał.

Kraska poinformował też, że na wszystkich lotniskach w przypadku przylotów z Chin i Włoch pasażerom jest mierzona temperatura. W przypadku podwyższonej temperatury pacjenci są kierowani do punktów medycznych, gdzie przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny. W wątpliwych sytuacjach pacjent jest kierowany do szpitala zakaźnego. Ponadto wszyscy Polacy wracający z Włoch otrzymują informację SMS-em, jak postępować i gdzie się zgłosić w przypadku, gdy mają duszności i podwyższoną temperaturę.

Mówiąc o możliwości wystąpienia w Polsce koronawirusa Kraska zapewnił: Jesteśmy na to przygotowani, wszystkie nasze służby są w gotowości. Poinformował, że codziennie odbywają się sztaby, które analizują bieżące informacje dotyczące epidemii.

Stanisław Karczewski na konferencji wystosował apel do dziennikarzy i polityków o to, by podchodzili merytorycznie do spraw zdrowia. Potrzeby jest umiar, spokój i merytoryczna debata, a także dobra, prawdziwa informacja - mówił wicemarszałka Senatu.

Poruszył też kwestię właściwego mycia rąk, co jest istotne w profilaktyce antywirusowej. W jego ocenie marszałek senatu Tomasz Grodzki, jako lekarz, niewłaściwie pokazuje, jak należy myć ręce, co jest "kardynalnym błędem". Karczewski zwrócił uwagę, że nie powinno się naciskać spustu dozownika z detergentem kciukiem - tak jak demonstruje to Grodzki - a należy wciskać go łokciem lub wierzchem dłoni, tak jak robią to chirurdzy.

Karczewski wyjaśnił, że na kciuku jest dużo bakterii, które są przenoszone. Naciskanie dozownika - zdaniem Karczewskiego - łokciem lub wierzchem dłoni nie powoduje tak dużego zagrożenia. Mycie w ten sposób, jak zostało to zaprezentowane przez Grodzkiego właściwie przyczynie się do rozprzestrzeniania zarazków - stwierdził.

Karczewski dodał, że obserwując wchodzących do gmachu parlamentu senatorów, zauważył, że rąk nie myją senatorowie PiS. Ocenił, że to dlatego, że "mają je czyste". Dopytywany przez dziennikarzy, jak interpretować to stwierdzenie oświadczył, że "każdy może interpretować te słowa jak chce".

Zarówno marszałek Tomasz Grodzki, jak i wicemarszałek Stanisław Karczewski z zawodu są lekarzami.

Grodzki: Nie naciskałem kciukiem dozownika

Reklama

Grodzki, pytany przez dziennikarzy o wypowiedź Karczewskiego początkowo stwierdził, że "nie potrafi tego skomentować". Mówiąc poważnie, czasem granica między rzeczowością a śmiesznością bywa dla niektórych zbyt cienka - stwierdził. Wiem, że pan marszałek (Karczewski - PAP) może nie zauważył, ale nie naciskałem kciukiem tego dozownika - dodał.

Marszałek mówiąc o podejmowanych przez Senat działaniach związanych z koronawirusem zaznaczył, że w gmachu Senatu, jako pierwszej instytucji publicznej pojawiły się dozowniki z płynem antybakteryjnym oraz maseczki, które - jak podkreślił - pobierali również senatorowie PiS.

Grodzki stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że w Senacie - z uwagi na majestat tej Izby - obowiązuje dyskusja rzeczowa i merytoryczna. Przypomniał, że w trakcie czwartkowych obrad informację o sytuacji zagrożenia koronawirusem przedstawiają Główny Inspektor Sanitarny oraz wiceminister zdrowia.

Grodzki oświadczył również, iż Senat nie rywalizuje z Sejmem w sprawie podejmowania działań związanych z koronawirusem. Senat zajmuje się koronawirusem od trzech tygodni. Była senacka Komisja Zdrowia - mówił. Przypomniał, że w środę do porządku obrad dołączono przedstawienie informacji o zagrożeniu koronawirusem. To, że nas usiłują naśladować w pewnych rzeczach, to mnie nie dziwi, nie mam poczucia rywalizacji, za to poczucie odpowiedzialności Senatu za to, aby zadbać o zdrowie Polek i Polaków - oświadczył Grodzki.