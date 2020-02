Donald Tusk doprowadził do zniszczenia jakichkolwiek zasad w polskim życiu publicznym; w związku z tym, że wspiera Małgorzatę Kidawę-Błońską, można spodziewać się coraz większej agresji w kampanii - ocenił prezes PiS.

Po uwadze w radiowej Jedynce, że Donald Tusk oficjalnie wspiera kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Kaczyński został zapytany, czy to oznacza, że były premier w sposób faktyczny będzie koordynował walkę z prezydentem Andrzejem Dudą. Bardzo wiele na to wskazuje - odpowiedział lider PiS.

To jest wiadomość, i z naszego punktu widzenia, ale sądzę, że w tym wypadku można powiedzieć, że i z polskiego punktu widzenia, i dobra, i zła. Dobra, bo Donald Tusk powiedzmy sobie ma ostatnio niewielkie szczęście polityczne, a zła - bo to zapowiada, że to nie będzie ładna kampania, zresztą to już widać - ocenił Kaczyński.

Kaczyński został zapytany, czy Kidawa-Błońska "mając Donalda Tuska za plecami", jest politykiem samodzielnym. Prezes PiS odpowiedział, że "z całą pewnością nie jest". Nigdy zresztą nie pełniła żadnych samodzielnych funkcji, a i relacje z właśnie z ekspremierem były demonstracyjnie tak skonstruowane, że można było tutaj mówić o mistrzu i uczniu, o szefie i podwładnej. No można tu użyć różnych określeń, ale w każdym razie zawsze to oznacza niesamodzielność i to taką niesamodzielnych bardzo daleko idącą - podkreślił.

Lider PiS był też pytany, czy sądzi, że zaangażowanie Donalda Tuska w kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej będzie owocowało podniesieniem poziomu agresji w polityce.

Cała dotychczasowa droga polityczna Donalda Tuska wskazuje na to, że to jest co najmniej bardzo, bardzo prawdopodobne, czy niemalże pewne - bo to jest jedyna rzecz, którą potrafi sprawnie robić - rozbijać ukształtowane już w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku obyczaje polityczne, na niskim poziomie trzeba przyznać, jednak jakoś tam ukształtowane, no (Tusk) zniszczył bardzo sprawnie. Doprowadził do zupełnego zniszczenia jakichkolwiek zasad, jakiejkolwiek przyzwoitości w polskim życiu publicznym, i wielu innych sprawach, które się właśnie z tą dziedziną łączą, był rzeczywiście bardzo skuteczny - powiedział lider PiS.