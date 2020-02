W porównaniu do sondażu CBOS ze stycznia stosunek do rządu niewiele się zmienił.

Grupa przeciwników obecnego gabinetu zmniejszyła się o 1 punkt proc. w porównaniu z badaniem z ubiegłego miesiąca, odsetek zwolenników nie zmienił się, o 1 punkt proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu było badanych, którzy zadeklarowali obojętność wobec rządu. Tyle samo co w styczniu - 4 proc. - było respondentów, którzy odpowiedzieli "trudno powiedzieć" na pytanie o stosunek do rządu.

W lutym o 3 punkty proc. mniej było ankietowanych zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki - w lutym było ich 46 proc., a w styczniu - 49 proc. Grupa niezadowolonych wzrosła o 1 pkt proc. - z 35 proc. do 36 proc. badanych. O 1 punkt proc. więcej - 17 proc. - było osób, które nie odpowiedziały na pytanie.

CBOS poprosił także respondentów o ocenę wyników działalności rządu.

W lutym 50 proc. respondentów oceniło je dobrze - to o 1 punkt proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. Źle wyniki działalności obecnego rządu oceniło 34 proc. badanych - o 1 punkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Odpowiedzi na pytanie o ocenę wyników działalności rządu nie udzieliło w lutym 16 proc. badanych (bez zmian).

CBOS wskazuje, że oceny wyników dotychczasowej działalności obecnego rządu istotnie różnicuje wielkość miejscowości, w której mieszkają badani, przy czym im jest ona większa, tym mniej ocen pozytywnych, a więcej negatywnych. O ile na wsiach i w miastach poniżej 20 tysięcy mieszkańców większość ocenia efekty pracy rządu pozytywnie (odpowiednio 65 proc i 51 proc.), o tyle w miastach liczących co najmniej 500 tysięcy mieszkańców większość (59 proc. ) wystawia mu oceny negatywne.

Ponadto - zauważa CBOS - odsetek pozytywnych ocen wyników działalności rządu maleje wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia badanych, czemu towarzyszy wzrost odsetka ocen negatywnych. Większość badanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym efekty działalności rządu ocenia dobrze (odpowiednio 71 proc. i 60 proc.), natomiast niemal połowa (48 proc.) absolwentów wyższych uczelni wystawia im ocenę negatywną.

Według CBOS polityka gospodarcza obecnego rządu w lutym oceniana jest nieznacznie gorzej niż w styczniu. Przekonanie, że polityka gospodarcza obecnego gabinetu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, wyraziło 46 proc. respondentów (o 1 punkt procentowy mniej niż w styczniu), a 43 proc. jest przeciwnego zdania (wzrost o 2 punkty). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 11 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania).

Jak zauważa CBOS, pierwsze oceny polityki gospodarczej nowego gabinetu Mateusza Morawieckiego są co prawda gorsze niż ostatnie oceny działań jego poprzedniego rządu w tej dziedzinie, ale jednocześnie są one zbliżone do ocen polityki gospodarczej rządu notowanych w styczniu i lutym ubiegłego roku.

CBOS podsumowując badanie podaje, że tak jak w poprzednim miesiącu z obecnym rządem identyfikuje się ponad dwie piąte (41 proc.) Polaków. Jak zauważa, są to przede wszystkim zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia, ale znaczącą grupę jego zwolenników stanowią też badani niezainteresowani udziałem w wyborach, chcący głosować, ale niedeklarujący żadnych preferencji partyjnych, a także mniejszościowe grupy wśród zwolenników ugrupowań opozycyjnych.

"Oceny pracy rządu i poziom aprobaty dla osoby premiera, choć niższe niż pod koniec pracy poprzedniego rządu Mateusza Morawieckiego i nieco niższe niż w styczniu br., utrzymują się na poziomie notowanym przed rokiem, co może sugerować, iż mamy do czynienia z sezonowym spadkiem" - podkreśla CBOS.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 6–16 lutego 2020 roku na liczącej 994 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.