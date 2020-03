Wcześniej, o godz. 9.00 w BBN Andrzej Duda spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim oraz szefem KPRM Michałem Dworczykiem ws. koronawirusa - poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat koronawirusa informuję, że obecnie nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zachorowania na terenie Polski - poinformował w niedzielę wieczorem na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

Prezydent zwrócił się do marszałek Witek w środę, by pilnie zwołała specjalne posiedzenie Sejmu ws. koronawirusa. Uzasadniał, że chce by rząd udzielił informacji społeczeństwu, jaka jest aktualna sytuacja w związku z szerzącą się w Europie epidemią zachorowań wywołanych koronawirusem, jakie działania zostały podjęte oraz w jaki sposób zabezpieczani są Polacy, by w jak najmniejszym stopniu koronawirus dotknął nasz kraj.

Sejm zbiera się o godz. 10. Posłowie wysłuchają informacji rządu o podjętych działaniach i o stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniami epidemicznymi w Polsce i Europie. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował, że Andrzej Duda weźmie udział w tym posiedzeniu.

Elżbieta Witek zapowiedziała w czwartek, że informacja rządu ws. koronawirusa będzie jedynym punktem posiedzenia. Kluby będą miały po 15 minut na wystąpienia, potem będą jeszcze pytania - poinformowała marszałek Sejmu. Wskazała, że zdaniem prezydenta to dodatkowe posiedzenie Sejmu - a nie jedynie posiedzenie Rady Gabinetowej - pozwoli na powszechne przekazanie wiedzy o przygotowaniu Polski na wystąpienie koronawirusa.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w piątek odbyła się odprawa premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami o sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. Po tym spotkaniu premier podkreślił, że koronawirus jest ogromnym zagrożeniem, nad jego zastopowaniem głowi się cały świat. Jak dodał polskie służby: zdrowia, mundurowe i sanitarne współdziałają, aby minimalizować zagrożenie dla obywateli. Podkreślił też, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Od 31 grudnia 2019 r. do 1 marca br. zanotowano 87 tys. 24 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 2 tys. 979 zgonów – podał w niedzielę Główny Inspektorat Sanitarny. GIS nie zaleca podróżowania m.in. do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Rząd akcentuje, że Polska jest przygotowana na rozwój sytuacji związanej z koronawirusem - wszystkie służby są gotowe, wyposażone w wiedzę, materiały i w procedury na wypadek pojawienia się w Polsce pierwszego przypadku. Odbywają się w tej sprawie regularne odprawy i spotkania.