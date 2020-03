Jak śmiesz, dupku, ogłaszać, co jest dobre, a co złe, dla Polski? Kto Cię do tego upoważnił? – napisał na Twitterze Radosław Sikorski.

Tak były szef polskie dyplomacji skomentował wpis sędziego Przemysława Radzika, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

W raporcie Iustitii gloryfikuje się sędziów, którzy nie wywiązują się ze swoich ustawowych obowiązków, angażują się politycznie, występują przeciwko Polsce. Nacechowanie polityczne, manipulowanie faktami czynią go niewiarygodnym źródłem informacji – napisał Radzik.

Odniósł się w ten sposób do raportu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o „represjonowanych” w Polsce sędziach.

Blisko 60 sędziów spotkały represje za obronę niezależności sądownictwa albo orzeczenia nie po myśli władzy – stwierdzono w raporcie.

Jak przypomina portal tvp.info w przeszłości Radosław Sikorski nazwał byłą poseł na Sejm Krystynę Pawłowicz "wariatką", byłego szefa MON Antoniego Macierewicza – "świrem", a prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – "dyktatorem".