Kadencja Ernesta Bejdy na stanowisku szefa CBA skończyła się 19 lutego. Tego dnia premier wskazał tam na pełniącego obowiązki pułkownika Andrzej Stróżnego. Jego dotychczasowym miejscem pracy były Katowice gdzie stał na czele delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Przebieg jego kariery mundurowej jest oficjalnie znany. Stróżny do policji trafił w 1992 r. zaraz po wojsku. Całą karierę policyjną związany był z Katowicami, a służbę zakończył w stopniu starszego aspiranta na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu.

W 2006 r. do ABW ściągnął go prokurator Grzegorz Ocieczek (obecnie wiceszef CBA), który był dyrektorem departamentu postępowań karnych w centrali w Warszawie. Stróżny został jego zastępcą, ale już pół roku później awansował na dyrektora departamentu przeciwdziałania korupcji i zwalczania przestępczości zorganizowanej i pozostał na tym stanowisku do zmiany władzy w listopadzie 2007 r. Nył nagradzany państwowymi odznaczeniami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Zasłużony dla Straży Granicznej, Brązowym Medalem Zasłużony Policjant.

Po dojściu do władzy ekipy PO-PSL pozostał w ABW jako oficer operacyjny i oddawał się swojej pasji, którą jest muzyka. To powszechnie nieznany fakt z jego biografii. W internecie można jednak znaleźć wiele jego zdjęć z koncertów zespołu El.Pank.El. Jest w nim wokalistą i gitarzystą. Używa pseudonimu Ondra. Na scenie występował będąc już szefem delegatury ABW na Śląsku. Nie wiadomo czy będzie się udzielał artystycznie kierując CBA.

Kapela powstała w 2007 r. w miejscowości Panki koło Częstochowy. To rodzinne strony Andrzej Stróżnego. Notkę o historii zespołu przytacza katowicka "Gazeta Wyborcza”.

-Ojcowie założyciele składu El.Pank.El. już na przełomie lat 1980/1990 tyrali na punkrockowo-alternatywnym muzycznym ugorze przecierając szlaki dla potomnych, m.in. jako kapela o wdzięcznej nazwie Gumowe Organki Stalina, mając za nic zdanie na swój temat szeroko rozumianej opinii publicznej. Kiedy następnie ojczyzna upomniała się o swoich synów marnotrawnych, na wiele lat drogi poszczególnych członków kapeli rozeszły się wciągając ich w wir prozy życia. Rok 2007 był radosną chwilą reaktywacji kapeli i wejścia do „garażu”, gdzie na nowo zrodził się chaos – czytamy (pisownia oryginalna).

Zespół może się pochwalić pierwszym miejsce na festiwalu III Debiuty From Poland w Czestochowie w 2011 r. Wygrali w kategorii Punk-Reggae-Alternatywa. Dwa lata później wydali płytę „Na gruzach”. Koncertowali z legendami muzyki punkowej m.in. Farben Lehre, Ga-Ga Zielone Żabki czy Moskwa.

Na profilu kapeli na Facebooku można znaleźć galerię zdjęć z koncertów. Na wielu z nich widać nowego szefa CBA. Ze strony wynika, że ostatni koncert zagrali na Motocyklowym Zakończeniu Lata we wrześniu ubiegłego roku w Katowicach.

-Ich muzykę charakteryzuje melodyjne, rockowe brzmienie, punkowe zacięcie, dobre teksty i mocny wokal – zapowiadała koncert katowicka "Gazeta Wyborcza”.

Na YouTube zaś są filmy z utrwalonymi koncertami i utworami z płyty "Na gruzach”.

To dobrze, że nowy szef CBA ma jakieś hobby poza pracą. Muzyka łagodzi obyczaje – komentuje człowiek związany ze służbami, któremu nie umknęła artystyczna kariera pułkownika Stróżnego.