Sejm uchwalił w poniedziałek wieczorem ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa.

Reklama

To jest niepotrzebny projekt, bo mamy przepis, dzięki którym można sobie radzić z koronawirusem. Sejm marnuje swój czas, w którym mógłby rozwiązywać rzeczywiste problemy ludzi, a zajmuje się propagandą – krytykował w TOK FM prof. Matczak.

Prawnik zauważył, że w Polsce obowiązują już przepisy, które pozwalają władzom działać w sposób nadzwyczajny w sytuacji wyjątkowego kryzysu.

Albo wcześniej ktoś nas okłamywał mówiąc, że jesteśmy przygotowani, albo okłamuje się nas teraz, że ta ustawa jest potrzebna. To przykład legislacji symbolicznej. To polega na tym, że nie rozwiązuje się problemu, tylko pokazuje się ludziom, że się go rozwiązuje. To jest obliczone na to, żeby powiedzieć ludziom, również za pośrednictwem telewizji publicznej, że rząd działa, troszczy się – mówił w TOK FM profesor.