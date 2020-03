Pan pozdrowi brata, panie redaktorze - mówi europoseł Tarczyński na opublikowanym na Twitterze nagraniu. - Zabrakło panu języka tym razem? Do posła się pan boi odezwać? Pozdrowienia pan przekaże dla brata, a jak nie, to ja przekażę - dodał Tarczyński.

Tarczyńskiemu chodzi o Stefana Michnika, byłego stalinowskiego sędziego, który obecnie mieszka w Szwecji. Trafił tam wraz z grupą 2,5 tys. polskich migrantów, których po wydarzeniach marcowych 1968 roku, w latach 1969-71 przyjęło państwo szwedzkie. W "Dagens Nyheter" Michnik opowiadał, że będąc w ośrodku przejściowym dla uchodźców we Włoszech starał się o możliwość wyjazdu do USA, ale nie uzyskał pozwolenia, jak sądził, z powodu swojej komunistycznej przeszłości.

Post polityka oburzył wielu komentatorów.

- Co robił Tarczyński z Michnikiem w pociągu? Naśladował Dziadka - skomentował Wojciech Jabłoński.

Według Wojciecha Wybranowskiego, Tarczyński "nie poniżył zdrajcy Stefana, tylko zaczepił 74-letniego Adama".

"Ganianie po pociągu 73 latka, który parę lat spędził w więzieniu, by pan poseł Tarczynski mógł dziś dostawać pensje europarlamentarną wydaje mi się po ludzku obrzydliwe. A tekst o pozdrawianiu brata to poczucie obrzydzenia pogłębia" - napisała dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki.

"Podstawowe zasady kindersztuby podpowiadają, by - jeśli ma się do kogoś pretensję - umieć to grzecznie wyartykułować. A nie zaczepiać go w pociągu tekstami, które są na poziomie sieciowych trolli a nie kogoś kto PRACUJE jako polski poseł w Parlamencie Europejskim" - dodał Piasecki.

Hańbą ostatnich 30 lat jest przemysł kłamstw, pogardy i nienawiści stworzony przeciw braciom Kaczyńskim i tworzonemu przez nich środowisku politycznemu. Nic jednak nie usprawiedliwia chamstwa. Także wobec tych, którzy tę pogardę akceptowali i szerzyli - skomentował Paweł Szefernaker.